Após rasgar dinheiro ao vivo, PVC doa cestas básicas e pede desculpas: "Exagerei"; veja vídeo

O comentarista esportivo do grupo Globo, Paulo Vinícius Coelho (PVC), fez um gesto nobre ao pedir desculpas por ter rasgado uma nota de R$ 20 ao vivo em programa no SporTV.

Ele restaurou a nota rasgada, colando-a com fita adesiva, e gravou um vídeo em frente a uma instituição de caridade, onde deixou o equivalente a R$ 220, dez vezes o valor da nota danificada, para ser convertido em cestas básicas.

"Conforme prometido no final do Troca de Passes, tá aqui a minha nota devidamente recuperada e o recibo da doação prometida de R$ 220, 10 vezes o valor do pecado que eu cometi no ar. Doação feita nesta instituição que vai virar cestas básicas para população carente. Mais uma vez peço desculpas, tentativa foi mostrar o que está sendo feito de errado no Flamengo. Mas exagerei. Desculpe. Tentando corrigir..."

Veja vídeo de PVC pedindo desculpas

Troca de treinadores

No programa Troca de Passes, PVC criticou a intensa troca de treinadores no Flamengo nos últimos 18 meses. Após a saída de Jorge Jesus, o rubro-negro contratou Domenéc Torrent, Rogério Ceni, Renato Gaúcho e Paulo Sousa, demitindo todos eles e tendo que arcar com rescisões de contrato.

Para simbolizar o desperdício de dinheiro, o comentarista tirou da carteira uma nota de R$ 20 e a rasgou ao meio.

