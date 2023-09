Após quase um dia de viagem, Ferroviário desembarca em Fortaleza às vésperas de confronto decisivo

Após quase um dia inteiro de viagem, a delegação do Ferroviário conseguiu retornar à Fortaleza. O elenco deixou o hotel em que estava hospedado no Rio Grande do Sul inicialmente às 3h da última sexta-feira (8) e só conseguiu desembarcar em Fortaleza às 23h40.

O Tubarão da Barra estava em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde empatou em 1 a 1 com o Caxias na última quinta-feira (7), pelo jogo de ida das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro 2023. O voo de retorno estava marcado para 4h da sexta-feira.

Às 5h, o voo foi cancelado e a delegação da equipe cearense precisou retornar para o hotel em que estava hospedada, ainda sem confirmação de que horas viajariam. O novo horário do voo só foi confirmado às 9h30.

O grupo deixou a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, às 11h40 da manhã. O desembarque em Fortaleza aconteceu apenas às 23h40, após escalas em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e em Recife, capital de Pernambuco.

A chegada a Fortaleza aconteceu cerca de 42 horas antes da partida de volta das semifinais da Série D. No domingo (10), às 17h30, o Ferroviário recebe o Caxias no Estádio Presidente Vargas (PV), para definir quem avançará para a final da competição.

"A gente teve um probleminha no nosso voo, mas a gente chegou em paz. Agora é focar para essa partida de domingo", disse o atacante e artilheiro da equipe na campanha, Ciel, logo após o desembarque da equipe em Fortaleza.

"Eu conto com a presença de vocês, torcedor coral, comparecer ao estádio domingo, às 17h30 no PV, para incentivar. Você sabe que o 12º jogador são vocês, o apoio de vocês é fundamental para a gente conseguir o nosso objetivo", completou o jogador.