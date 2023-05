Após princípio de infarto durante partida, jogador do Caucaia relata caso: 'Dor forte no peito'

Na partida entre Fluminense-PI e Caucaia, pela 2ª rodada do Brasileirão Série D, o jogador Jeovanne, mais conhecido como Ceará, teve um princípio de infarto e acabou desmaiando dentro de campo assustando seus companheiros, que pediram, prontamente, o atendimento da ambulância. O jogador de 35 anos em entrevista ao Sistema Verdes Mares relatou o caso e contou o que sentiu naquele momento.

"Ele [médico] fez um eletro, ai disse que tava normal, quando cheguei lá que ele fez, sabe?! Só o pessoal que falou que antes meus batimentos estavam muito acelerados. Falaram lá quando eu estava na ambulância, que os meus batimentos estavam muito fortes, muito acelerado. Depois eu tomei a medicação lá e tudo, tomei soro, tomei glicose e foi ficando normal. Sabe?! Mas eu não entendi foi nada também não, para ser bem sincero. Deu uma dor muito forte no meu peito durante o jogo. Eu fiquei sentindo aquela dor. Respirando e sentindo aquela dor, ai depois desse lance meu coração acelerou muito mesmo, me deu uma tontura e eu apaguei, ai não lembro mais. Mas ele [médico] fez outro exame de sangue lá também e disse que estava tranquilo e não teve alteração", disse o jogador.

O lance do jogador aconteceu aos 26 minutos do primeiro tempo após uma disputa de bola. O jogador já havia se levantado e caminhava normalmente pelo campo, mas instantes depois ele desabou dentro do gramado.

Legenda: Após princípio de infarto, jogador do Caucaia relata caso: 'Me deu uma tontura e eu apaguei' Foto: Reprodução/Rede Clube

O Caucaia informou que o atleta está bem e que está em casa. O clube ainda disse que o ocorrido "foi apenas um susto" e que eles aguardam os resultados dos exames para saber o que motivou o princípio de infarto.