Após polêmica com torcedores, Ceará rescinde contrato do atacante Jael

O Ceará comunicou nesta quinta-feira (29) a rescisão contratual do atacante Jael. Envolvido em polêmica com torcedores alvinegros, o clube informou que a decisão foi tomada em comum acordo.

Jael chegou ao clube em 2021, mas não conseguiu ter sequência, sofrendo com graves lesões. Com a camisa alvinegra, disputou 35 partidas, com cinco gols marcados. Em 25 de setembro deste ano, completou um ano sem marcar pelo time cearense.

Para a sequência da temporada, o Ceará conta com: Dentinho, Erick, Iury Castilho, Jhon Vásquez, Jô, Mendoza e Zé Roberto. Os atacantes Cléber e Matheus Peixoto estão no departamento médico.

VEJA NÚMEROS DE JAEL PELO CEARÁ (2021–2022)

35 jogos

5 gols

3 assistências

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil