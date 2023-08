Após polêmica com brasileiro no Al-Ittihad, Benzema ameaça deixar clube árabe; entenda

Karim Benzema estaria em rota de colisão com o técnico Nuno Espírito Santo por causa da braçadeira de capitão de Romarinho. De acordo com o jornal saudita Al-Sharq Al-Awsat, o francês teria procurado a direção do clube para reclamar da decisão do treinador e ameaçado até deixar o clube.



Segundo a publicação, ambos procuraram a diretoria do clube para protestar e o clima teria ficado insustentável. O treinador português disse aos dirigentes que a contratação do centroavante do Real Madrid não foi um pedido seu e que Benzema não encaixaria em seu esquema. Também teria dito isso ao jogador. Já o camisa 9 teria reclamado de ter sido preterido para ser capitão.



Além de Romarinho, ídolo e multicampeão pelo Al-Ittihad, o clube tem Ahmed Sharahili como segunda opção para a capitania. Benzema, como principal contratação do time, gostaria de carregar a honraria. Cristiano Ronaldo é dono da tarja no Al-Nassr e Roberto Firmino no Al-Ahly.



O Al-Sharq Al-Awsat trouxe, ainda, que Nuno Espírito Santos não via motivos para tirar a tarja de capitão de Romarinho. Benzema teria questionado o treinador sobre o fato e recebeu uma negativa para a troca. O francês teria faltado às atividades de terça-feira.



O Al-Ittihad utilizou suas redes sociais para mostrar que Karim Benzema está alegre no clube, postando fotos com o atacante sorridente com os companheiros e até mesmo se divertindo em poltrona de massagem. O técnico também foi fotografado em clima descontraído e um vídeo com ambos conversando fechou o dia.



Outra notícia bombástica no clube é que a contratação do português Jota, do Celtic, desagradou a torcida. O jovem de 24 anos não foi considerado um "ídolo internacional" e já há a possibilidade de ser emprestado.