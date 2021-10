Após perder voo, Ceará retorna hoje em aeronave fretada a Fortaleza

Na capital paulista desde o último dia 10 para jogo contra o São Paulo, a delegação do Ceará não conseguiu retornar a Fortaleza na noite de sexta-feira (15). Os jogadores e equipe técnica não conseguiram chegar a tempo de embarcar por causa de um acidente em uma das vias de acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

O Ceará informou ter fretado um voo e deverá chegar ainda no fim da tarde deste sábado (16). O clube cearense tem confronto neste domingo (17) contra outro time paulista, o Bragantino.

A chegada está prevista para às 18h20 de hoje. Nesta manhã, os jogadores do Ceará treinam no Centro de Treinamento do Corinthians, em São Paulo. O time cearense disputa contra o Red Bull Bragantino, neste domingo (17), às 18h15, no Castelão.

Como foi o jogo contra o São Paulo

Na quarta-feira (14), O Ceará empatou com o São Paulo, em 1 a 1, no Estádio do Morumbi, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Fabinho, pelo lado alvinegro, e Calleri, pelo lado tricolor, anotaram os gols da partida.

O resultado manteve um incômodo jejum do Ceará na Série A: em 12 partidas atuando como visitante, a equipe alvinegra não venceu nenhuma, acumulando sete empates e seis derrotas.

Com o ponto conquistado no empate com os paulistas, a equipe de Tiago Nunes chegou aos 30 pontos, ocupando a 14ª colocação. O São Paulo, por sua vez, ocupa a 13ª posição, com 31.