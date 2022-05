Após nova lesão, Matheus Peixoto se manifesta: "O que mais quero é estar em campo".

O atacante Matheus Peixoto se pronunciou via Instagram sobre sua situação no Ceará. O jogador, que vinha tratando uma entorse no tornozelo desde sua chegada em março, sofreu uma nova entorse e só retornará em três semanas.

Como foi relatado pelo clube, infelizmente quando eu estava perto de voltar a jogar eu sofri um entorse no tornozelo e precisei regredir na minha recuperação. Como foi falado hoje, dentro de três semanas estarei de volta, preparado para jogar. Desde que cheguei na capital, eu tenho vivido o clube por completo e venho me dedicando somente na recuperação para entrar em campo o quanto antes".



Matheus afirmou que tem se dedicado a sua recuperação desde que chegou ao Vozão.

"Não tenho feito mais nada no meu dia além disso, de domingo a domingo, com tratamentos e treinos intensos de manhã, tarde e também noite. Saio da minha casa às 6:50 para o clube e só retorno às 19:30/20:00. Tudo que mais quero é estar em campo”, disse Matheus Peixoto.

Prazo pra volta

O médico do clube, Daniel Gomes, explicou a situação do jogador, que chegou a treinar após estar recuperado da primeira entorse.

"Esse tipo de entorse, precisa de um tempo de cicatrização. Essa entorse gera edema, inflamação, e quando a gente expõe o atleta a treino, a gente vê quanto ele vai suportar. Colocamos ele em campo, vinha treinando, e teve uma nova entorse no tornozelo. A gente teve que frear a recuperação. Ele passou mais uma semana no DM, e essa semana ele deve voltar para a transição, cumprir o treino e aprimoramento físico também, que a gente calcula algo em torno de 3 semanas para ele estar disponível".