Após negociar com Ceará, Léo Gamalho acerta com Vitória

Alvo do Ceará para a temporada de 2023, o experiente atacante Léo Gamalho foi anunciado oficialmente como o novo reforço do Vitória. O jogador chegou a ter negociações avançadas e ficar próximo de um acerto com o Vovô. O Vitória, porém, superou a concorrência e fechou a contratação do jogador de 36 anos, que deixou o Coritiba.

Ceará, Juventude e Vitória disputavam a contratação do jogador. O Juventude saiu na frente da disputa, mas logo foi ultrapassado pelo Ceará, que fez uma oferta maior. Por fim, o destino do jogador foi o Vitória, que superou os outros dois concorrentes pelo centroavante.

Leonardo Gamalho de Souza, popularmente conhecido como Léo Gamalho, vestiu a camisa do Coritiba nas duas últimas temporadas. Em 2022 foram 43 jogos pelo Coxa e 17 gols marcados, sendo o artilheiro da equipe. Na temporada anterior, em 2021, ele havia anotado 23 gols em 49 partidas.

O Ceará buscava o retorno do atacante para a temporada de 2023, tendo em vista que Gamalho já havia vestido a camisa do clube cearense em outra oportunidade. Após ser o algoz do Vovô na Copa do Nordeste de 2013, o centroavante foi contratado pelo clube para a Série B daquele ano. Ao todo, foram 25 jogos e seis gols marcados.

CONTRATAÇÕES DO CEARÁ

Até o momento, o Ceará já anunciou quatro reforços para a disputa da próxima temporada: o zagueiro Tiago Pagnussat, o meia Arthur Rezende, o volante Caíque Gonçalves e o meia Jean Carlos. A expectativa é que o clube ainda anuncie mais jogadores até a reapresentação da equipe, que acontece nesta sexta-feira (16).