Após morte de Pelé, Santos suspende uso da camisa 10 provisoriamente; entenda

O presidente do Santos Futebol Clube, Andrés Rueda, confirmou na manhã desta sexta-feira (30) que o clube não utilizará a camisa 10 até definição do Conselho Deliberativo do clube em relação à possibilidade de aposentadoria do número. A camisa foi utilizada durante muitos anos por Pelé, que morreu na última quinta-feira (29). De acordo com a Rede Globo, é desejo da família de Pelé que o Santos aposente a camisa 10 do clube.

“Vamos levar o assunto ao Conselho, mas nós, em medida administrativa, não utilizaremos a camisa 10 até a definição do Conselho”, disse Andrés Rueda em entrevista concedida à Bandnews nesta sexta-feira (30). Atualmente, o atacante venezuelano Yeferson Soteldo é o jogador que utiliza a camisa 10 do Santos.

POSSIBILIDADE DE DIVIDIR OPINIÕES

Apesar da possibilidade da homenagem, Rueda destacou que a decisão pode dividir opiniões. “Particularmente, sempre fui favorável, acho uma excelente homenagem. Mas por que não colocamos isso antes? A opinião do sócio é dividida, alguns querem a aposentadoria e outros querem a lembrança do Pelé jogando com o time”, disse.

“Como ato administrativo, não utilizaremos mais a camisa 10 a partir de janeiro e esperamos a decisão definitiva do nosso Conselho. Muito conselheiro acreditava que a homenagem era justamente a camisa 10 do Pelé estar com o time”, completou o presidente. Ainda não há definição de quando o Conselho irá se reunir para decidir sobre o tema.

