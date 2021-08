Após marcar mais um gol, Arthur Cabral posa com Roger Federer na Suíça

O atacante Arthur Cabral continua em grande fase no Basel, da Suíça. O ex-centroavante do Ceará marcou mais um gol pelo time suíço, na goleada de 4 a 0 sobre o Újpest, da Hungria, pela Europe Conference League, nova competição do continente.

E durante os treinamentos do Basel, Arthur posou com ninguém menos que o astro do tênis, Roger Federer, fã de futebol e torcedor do clube

Arthur tem 9 gols em 7 partidas na temporada, sendo 4 gols em 4 jogos pela Europe Conference League e 5 gols em 3 jogos pelo Campeonato Suíço.

Classificado

Como o Basel já havia vencido por 2 a 0 na Hungria, avançou para a próxima fase com um placar agregado de 6 a 1, enfrentando o Hammarby, da Suécia, nos dias 19 e 26.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte