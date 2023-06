Após mais uma atuação ruim do Ceará na Série B, Zé Ricardo afirma: 'não tem ninguém de sacanagem'

Na noite desta quarta-feira (28), o Ceará ficou somente no empate em 0 a 0 diante do Avaí, pela 14ª rodada da Série B, mais uma vez irritando e frustrando o seu torcedor que compareceu na Arena Castelão. Nem mesmo um pênalti assinalado ainda na primeira etapa e a expulsão de um jogador adversário na reta final do segundo tempo foram capazes de ajudar a equipe a apresentar um bom futebol.

Na saída de campo após o apito final, o volante Zé Ricardo, que fez seu segundo jogo como titular no time alvinegro afirmou que o elenco do Vozão está compromissado em alcançar o objetivo do clube na temporada, mas que também precisa dar mais de si.

"Acho que o grupo está cada vez mais unido. A gente está trabalhando forte, mas acho que está faltando um pouco da nossa parte nossa também. Vamos dar a volta por cima e voltar a vencer em casa. Não tem ninguém de brincadeira, ninguém de sacanagem e vamos trabalhar para poder colocar o Ceará o quanto antes em uma condição de G4, que é o que estamos buscando com muita seriedade", disse.

Com o resultado, o Vovô se mantém na 7ª colocação com 21 pontos e seis distante do grupo dos quatro que conquistam o acesso. A próxima partida do Alvinegro de Porangabuçu será no domingo (02), às 18h, diante do Sport, na Ilha do Retiro, pela 15ª rodada da competição nacional.