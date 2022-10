Após lesão, Kanté está fora da Copa do Mundo, diz jornal; veja detalhes

Peça chave da seleção da França campeã do mundo em 2018, o volante N'Golo Kanté está mais longe de disputar a Copa do Mundo do Catar devido a um agravamento de sua lesão na coxa, confirmou nesta sexta-feira o técnico do Chelsea, Graham Potter.

"Ele deve ver um especialista neste fim de semana. É uma recaída, não são boas notícias, mas não posso dizer mais no momento", disse Potter.

O jornal L'Équipe se aventurou ao anunciar que o jogador está fora do Mundial. Uma fonte conhecedora da situação confirmou à AFP, sob a condição de anonimato, que este realmente seria o caso.

Kanté, de 31 anos e que já fez 53 jogos pela seleção francesa, não teve sequência com os 'Bleus' desde a Eurocopa em 2021, disputando apenas três partidas.

O técnico Didier Deschamps se acostumou com sua ausência, mas mantém as esperanças de recuperá-lo antes do anúncio da lista de convocados para a Copa, no dia 9 de novembro. "Ainda há tempo", disse o treinador.

Perguntado sobre seus muitos jogadores lesionados, entre eles Kanté e Paul Pogba, que formaram a dupla de volantes do título de 2018, Deschamps não deu muitas pistas nesta sexta-feira em Nice.

"Cada coisa a seu tempo. Alguns jogadores têm lesões ou problemas. Espero que tudo corra na direção certa, ainda há tempo para ter mais certezas", disse.

Kanté se lesionou no segundo jogo da temporada, no dia 14 de agosto, contra o Tottenham, ao sentir dores na coxa direita que o obrigaram deixar o campo. A partir de então, ele teve varias complicações.

"Teve uma reação no treinamento, esperamos por mais informações. É decepcionante para ele e para nós. Devemos esperar para ver a gravidade e informaremos", explicou Potter.

Várias dúvidas

A seleção da França chega para a Copa do Mundo com uma série de dúvidas, entre resultados decepcionantes na Liga das Nações da Uefa e lesões no elenco. A última data Fifa, em setembro, terminada com uma derrota por 2 a 0 para a Dinamarca, foi disputada sem o capitão e goleiro Hugo Lloris, nem os irmãos Théo e Lucas Hernandes, Presnel Kimpembe, Kingsley Coman e Karim Benzema.