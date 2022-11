Após julgamento no STJD, Sport perde ponto de jogo contra o Vasco e oito mandos de campo

A Quarta Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol puniu as infrações graves ocorridas na partida entre Sport e Vasco, pela Série B. Em julgamento realizado nesta quarta, dia 9 de novembro, os auditores votaram para punir o Sport com multa total de R$180 mil, mais a perda de oito mandos de campo com portões fechados e a perda dos pontos da partida, sendo menos um ponto para o Leão e mais dois para o Vasco.

O clube pernambucano teve ainda o atleta Carlos Eduardo suspenso por quatro jogos e o vice-presidente Augusto Carreras absolvido. Os auditores ainda absolveram o Vasco na denúncia de tumulto, puniram os atletas Raniel e Luiz Henrique com duas partidas de suspensão, cada, por provocarem a torcida adversária e aplicaram quatro partidas de suspensão ao goleiro Halls por agressão. A decisão é de primeira instância e deve chegar ao Pleno.

O julgamento ocorreu na sede no tribunal e teve duração de quase sete horas. Em pauta foram analisadas todas as condutas praticadas por atletas, dirigentes e torcida, que resultou no encerramento da partida pelo árbitro Raphael Claus antes do prazo regulamentar previsto.

Na Tabela

O resultado do julgamento não modifica os promovidos na Serie B, já que o Vasco tinha conquistado o acesso no último domingo, quando terminou em 4º com 62 pontos. Mas com os pontos ganhos no tribunal, o time carioca encerrou a Série B com 64 pontos, ultrapassando o 3º colocado, o Bahia. Já o Sport, com um ponto a menos, permanece na sétima colocação, agora com 56 pontos.