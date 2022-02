Após imbróglio, CBF leva Supercopa do Brasil para Arena Pantanal

A edição de 2022 da Supercopa do Brasil, marcada para 20 de fevereiro, será disputada na Arena Pantanal, em Cuiabá, às 16h (horário de Brasília). A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta terça-feira (8) o local que sediará o embate entre Atlético-MG e Flamengo.

Inicialmente, a partida seria disputada em Brasília, mas a restrição à presença de público no Mané Garrincha, devido à alta de casos do novo coronavírus (covid-19), levou a CBF a procurar outro lugar para receber o duelo. A escolha provocou discussão entre alvinegros e rubro-negros nos bastidores. Os mineiros se recusaram a jogar em estádio onde os cariocas tivessem a maioria dos torcedores, como no Nordeste. Fortaleza esteve entre as cidades candidatas a receber a competição.

Histórico

O Atlético se credenciou à Supercopa por ter vencido o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil de 2021. Pelo regulamento, o Flamengo herdou o lugar na competição por ter sido vice-campeão da Série A. O Rubro-Negro levou a melhor nas edições anteriores, em 2020 e 2021, ambas disputadas em Brasília, respectivamente contra Athletico-PR e Palmeiras.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte