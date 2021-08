Após gravidez, Viviane Sucuri se recupera de lesão, volta a treinar e sonha com octógono

Ex-atleta do UFC e do Invicta, Viviane Sucuri vive um recomeço. A cearense já lutou no exterior e possui vitórias contra Duda Yancovich, Poliana Botelho e Valerie Letourneau e atualmente convive com uma nova realidade na carreira.

Após a gestação do primeiro filho, a atleta perdeu patrocínios, renda e voltou a treinar até se lesionar no ombro. Assim, ela vem retornando às atividades físicas gradativamente.

Viviane Sucuri Atleta de MMA Eu estava voltando, tinha tido filho, estava na expectativa de disputar o cinturão do Invicta e acabei me machucando.

Recomeço

Fisioterapeuta da lutadora, Gilberto Bomfim explicou o longo processo pelo qual Vivi tem passado para se recuperar.

"Estamos começando a fortalecer alguns movimentos possíveis com o prazo da lesão. Ela está desenvolvendo bem, ganhando amplitude de movimento. Conforme a evolução, vamos fazendo mais exercícios do esporte dela".

Viviane mantém o contrato com a Invicta, porém só voltará a receber quando voltar a lutar. Enquanto não retorna ao octógono, ela busca ajuda ao criar uma "vaquinha virtual" para doações.

"Tivemos que deixar de sair com os amigos, a alimentação também, algumas coisas não podemos mais comprar. Eu era apaixonada pela minha moto, mas tive que vender para me sustentar. Nunca tive patrocínio fixo, mas tinha permutas. Me mantinha com o dinheiro das lutas e com a chegada do Ravi ficou mais complicado, algumas coisas que aconteceram me colocaram para baixo", relatou ela.

Esperança

Vivi é de Tauá, no interior do Ceará e estreou como atleta profissional em 2013, após ser descoberta em um projeto social em Fortaleza. Com um nome no MMA, Vivi não desiste do sonho de voltar a estar entre as melhores.

"Acredito muito no meu potencial e com muita força e determinação cheguei onde cheguei e creio que posso chegar de novo", afirmou ela, esperançosa.

