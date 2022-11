Após goleada no Bragantino, Maurício Barbieri ressalta jogo do Fortaleza: ‘bastante determinado’

Derrotado pelo Fortaleza, o Bragantino sofreu uma goleada de 6 a 0 nesta quarta-feira (9), na Arena Castelão, em jogo válido pela 37ª rodada do Brasileirão. Técnico do Massa Bruta, Maurício Barbieri lamentou o resultado da equipe, mas ressaltou que o time cearense mostrou respeito ao adversário.

“Acho que a gente não conseguiu se encontrar, enfrentou um Fortaleza que em casa é sempre muito forte. Não só em casa, mas especialmente em casa é muito forte. É uma equipe bastante motivada para buscar seus objetivos. Fez um jogo bastante sério, bastante determinado e nenhum momento tirou o pé. Demonstrou respeito pela nossa equipe fazendo o máximo que podia fazer o tempo inteiro. Inclusive aqueles que entraram, entraram querendo buscar gols... Acho que a soma desses fatores contribuiu para que a gente tivesse essa noite desastrosa”, disse o técnico.

O contrato de Barbieri com o Bragantino encerra no fim da temporada e não deve ser renovado. Segundo o ge.globo, o treinador negocia com o Santos.

O Bragantino está em 14º no Brasileiro. O Massa Bruta encerra a temporada em casa, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. A equipe recebe o Fluminense às 16h (de Brasília), no domingo (13).

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: