Após goleada, Mancini comenta sobre elenco e futuro do Ceará; 'estamos no caminho certo'

Em entrevista coletiva após a goleada sobre o Caucaia, por 5 a 0, na última quinta-feira (8), o treinador Vágner Mancini comentou sobre a seu elenco e sobre a evolução de sua equipe. Segundo ele, o Ceará, atualmente, é bem diferente do time que iniciou a temporada.

“É bem diferente daquela equipe que enfrentou o Maracanã [no primeiro jogo da temporada]. Jogo a jogo ela vem ganhando muito corpo. Ainda, logicamente, com ajustes a serem feitos”, disse.

Veja também

Mancini também comentou sobre a sequência recente que o time terá até o clássico contra o Fortaleza.

“Essa equipe que jogou hoje vai jogar no domingo. Lógico que iremos analisar caso a caso dos atletas. Mas, a princípio, essa equipe que jogou hoje deve jogar contra o Altos-PI [no domingo (11)], para que ela possa descansar na quarta-feira (14) [contra o River-PI], e jogar o clássico”, contou.

EVOLUÇÃO DA EQUIPE

O técnico do Vovô também deu enfase a evolução que o time vem tendo desde o início da temporada.

“Alguns atletas tiveram hoje um desempenho melhor do que nos últimos jogos e isso é fruto, logicamente, da sequência de trabalho, do entendimento do jogador, do convívio deles e tudo isso agrega quando você está remontando uma equipe”, disse.

“Acho que o Ceará vem melhorando muito em vários quesitos, principalmente no toque de bola. Hoje temos uma equipe rápida que não deixou de ser técnica. Uma equipe que corre muito e isso tudo era o que lá atrás a gente falava que era a nossa ambição. Acho que estamos no caminho certo, não estou satisfeito com tudo, mas acho que estamos no rumo que lá atrás a gente falou”, indagou.

“Estamos sendo felizes, pois contratamos as peças e elas estão encaixando. Elas poderiam não encaixar, e isso é normal no futebol. Ainda é muito cedo, estamos apenas no quinto jogo do ano, mas eu começo a ver uma conexão entre esses atletas, não só fora de campo, que tem me agradado, mas dentro de campo também”, relatou.

SOLIDEZ DEFENSIVA

Apesar de ter tomado somente 1 gol no ano, Mancini disse que ainda era preciso realizar ajustes no sistema defensivo de seu elenco.

“Eu quero ainda mais solidez [defensiva]. Acho que no jogo de hoje o Fernando [Miguel] teve que fazer uma defesa importante e eu quero ajustar um pouquinho. Tenho visto ao longo do jogo os dois laterais um pouco a frente da linha de defesa, e isso tudo são ajustes, ajustaremos melhor, até porque daqui a pouco enfrentaremos adversários melhores e isso exige a necessidade de você saber se defender melhor”, apontou.

“Lógico que me impressiona o fato do Ceará ter tomado somente um gol, e como os atletas têm reagido a isso. Espero que seja a tônica ao longo do ano, o Ceará fazer muito mais gols que sofrer, pois isso mostraria que o Ceará possui uma equipe equilibrada, madura, que sabe aquilo que quer no jogo”, contou.

REFORÇOS

O técnico do Alvinegro também foi bastante questionado sobre os reforços recentes do clube e fez comentários sobre cada um deles. O primeiro foi o paraguaio Jorge Recalde, que fez seu primeiro gol contra o Caucaia.

“Eu brinquei no vestiário agora que ele [Recalde] havia chegado. Porque ele teve uma grande oportunidade lá no PV, mas pegou mal na bola e ela subiu. Hoje teve uma semelhante. Eu sabia que ele vinha buscando o gol exatamente pra isso, pra se assentar na equipe. Hoje, independente do gol, ele fez um jogo muito interessante. Todos eles, principalmente os estrangeiros, estão buscando exatamente a confiança necessária para poder desempenhar o jogo”, falou Mancini sobre o bom jogo do meia.

Ele também teceu diversos comentários sobre as atuações recentes de Lourenço, e sobre como ele pode atuar em diversas posições.

“O Lourenço é um atleta coringa pra mim. Ele pode atuar como lateral direito, como volante, pode jogar nas duas meias, ele tem capacidade pra jogar como um extremo fechando o lado, fazendo o quarto homem, porque ele já jogou em todas as posições. Existem alguns atletas que tem um biotipo favorável para isso”, começou dizendo.

“Em campo ele consegue fazer múltiplas funções. Hoje, pela falta de um volante rápido, eu utilizei ele nessa posição, mas ele pode ser um meia. Jogar no lugar do Castillo, do Mugni, do Recalde ou até como um extremo, fazendo com que a passagem do lateral aconteça. O Lourenço vem jogo a jogo conquistando o lugar dele, porque é um atleta inteligente. Foi um dos grandes reforços que chegou para a gente”, concluiu.

Mancini também foi perguntado sobre a chegada do volante Jean Irmer, que foi a última contratação do Vovô e ainda não estreou pelo clube.

“A chegada do Jean [Irmer] é importante, pois não tínhamos um volante com a postura dele, a imposição física de jogo aéreo, e também de marcação. Nós temos o Richardson, que é semelhante, mas com um biotipo diferente. Estamos aumentando a estatura da equipe, o que é importante”, apontou.

SE REINVENTANDO

Mancini falou, também, sobre as recentes atuações do volante Richardson e como ele enxerga o atleta atuando em campo.

“Ele [Richardson] é um atleta que já tem um certo tempo no clube e por isso existe um respeito muito grande com ele. Mas, o Richardson do ano passado não me interessava, porque tínhamos um jeito de jogar que fazia com que ele tivesse que jogar de uma forma que não me agrada como primeiro volante”, disse.

“Houve uma conversa entre nós onde ele me disse que iria fazer de tudo pra que ele entendesse aquilo que ele queria e ele vem tendo oportunidades muito em cima disso, porque ele me garantiu que faria e tem feito até específicos após o treinamento. Hoje ele é um atleta que nós jogos que entrou, ele, diversas vezes, saiu pra caçar lá na frente, roubou a bola e jogou pra frente, que é a posição que acho que um volante tem que ter”, concluiu.

DISPUTA POR POSIÇÃO

Por fim, o comandante do alvinegro comentou sobre a disputa pela posição de centro avante do clube e nos outros setores do campo.

“Eu vejo os dois [Barceló e Aylon] semelhantes em alguns aspectos e diferentes em outros. Acho que o Aylon flutua um pouco mais. Já o Barceló atua um pouco mais dentro da área, mas também com movimentação. Na última equipe dele [Barceló], ele atuava como segundo atacante, então ele já tem essa movimentação por fora, cai dos lados, sabe segurar, tem um pouco mais de corpo que o Aylon que flutua mais”, começou dizendo.

“O Aylon tem uma leitura de jogo muito interessante, ele corrige muito aquele atleta que está a frente da linha da bola. Ele consegue recompor muito bem a subida de um outro jogador que deixou um espaço atrás, além de conseguir jogar dos dois lados, de meia, de atacante, então é um atleta muito útil pra nós, porque tem inteligência tática”, apontou.

“Vejo com muita atenção, mas com muita alegria [essa disputa por posição] por que todos eles querem um lugar na equipe. Às vezes, como já estou muito tempo ali, eu percebo os gestos de alguns atletas chateados por não terem entrado no jogo, porque todo mundo quer viver o bom momento. Um jogo onde você ganha de 5 a 0, outro jogo onde você ganha de 6 a 0 é importante que você esteja em campo, porque isso vai marcando o torcedor, e quem ta de fora quer atuar”, resaltou.

“Poderíamos ter vencido por 2 a 0 hoje e ter perdido um caminhão de gols. Diferente da equipe que eu peguei no ano passado, perdia muito gol. Hoje temos o cuidado sobre isso”, afirmou.

“Antes da temporada começar, quando fomos tentar montar a equipe, eu [Mancini], Drubsky e João Paulo falávamos muito sobre isso. 'Nós precisamos trazer jogadores artilheiros, mesmo que eles sejam volantes, laterais ou atacantes'. O jogador tem que ter intimidade com o gol. E hoje temos uma gama de jogadores que fazem gol no time. Então o saborear é cada um deles entender que o momento é bom e querer participar disso”, concluiu.