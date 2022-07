Após gol na estreia, Emanuel Brítez é apresentado no Fortaleza: 'Sairemos juntos disso'

O zagueiro Emanuel Brítez foi apresentado oficialmente no Fortaleza nesta sexta-feira (22) já tendo estreado. E o defensor argentino, que estreou com gol na última quarta-feira, na derrota para o Bragantino por 2 a 1 no Nabi Abi Cheddid, avaliou sua chegada ao clube e mostrou confiança na recuperação tricolor na Série A. O Leão é o penúltimo colocado da Série A, com apenas 14 pontos.

"Estou contente de estar aqui no Fortaleza. É uma responsabilidade e tratarei de devolver dentro de campo toda a confiança que me deram. Já consegui jogar e estou confortável e feliz pelo modo que me tratam no clube. Sabemos que estamos em um momento difícil, mas tenho confiança, certeza e fé que sairemos juntos disso. Temos o objetivo de manter o Fortaleza na Série A. A expectativa é fazer grandes partidas para sair dessa situação e depois pensar em coisas maiores", disse ele.

O zagueiro tem 30 anos e tem contrato com o Fortaleza até 31 de dezembro de 2024.

Adaptação

Sobre sua chegada no Fortaleza, Brítez afirmou que Romero e Vojvoda facilitaram a adaptação.

"A adaptação foi muito boa, porque tenho como companheiro o Romero que já jogou comigo no Independiente, temos um técnico argentino. Os companheiros, os dirigentes estão um trabalho admirável, como nunca tinha visto. Eu vinha jogando, então não necessitava reforçar o físico. Me senti bem, um pouco cansado nos últimos minutos, o que é normal".

O zagueiro argentino deve ter titular no Leão diante do Santos, no domingo (24), às 18 horas no Castelão pela 19ª rodada da Série A.

