Após gol contra o Ceará, Cano iguala marca de Magno Alves como artilheiro do Fluminense no século

Germán Cano marcou o 39º gol pelo Fluminense na temporada e igualou a marca de Magno Alves como artilheiro do século pelo time carioca. O argentino alcançou a marca ao balançar as redes na vitória do tricolor por 1 a 0 em cima do Ceará, nesta segunda-feira (31), na Arena Castelão.

Magno Alves alcançou os 39 gols em um ano em 2002. A marca é a maior desde 1970, quando Flávio marcou 47 tentos. Além de Germán Cano e o Magnata, apenas Doval (1976) balançou as redes tantas vezes numa única temporada.

O ex-jogador, que também é ídolo no Ceará, visitou os atletas do Flu e o técnico Fernando Diniz na concentração antes da partida contra o Ceará.

O argentino também puxa a lista da artilharia no Brasil em 2022. Ao todo, são 21 gols no Campeonato Brasileiro. Além disso, balançou as redes na Copa do Brasil cinco vezes.

German Cano também é o maior artilheiro estrangeiro em uma única edição do Brasileirão na era dos pontos corridos. Ele se igualou ao colombiano Aristizábal, que chegou ao feito em 2003, quando 24 equipes disputavam o torneio. Porém, o argentino é o primeiro a alcançar 21 gols no formato com 20 clubes.

O Fluminense volta a campo no sábado (5), quando enfrenta o São Paulo em jogo da 36ª rodada. O duelo será no Maracanã, a partir das 16h30 (de Brasília).

ARTILHEIROS DO FLUMINENSE POR TEMPORADA NO SÉCULO

2001- Agnaldo (21 gols)

2002- Magno Alves (39 gols)

2003- Romário (18 gols)

2004- Ramon e Romário (14 gols)

2005- Tuta (33 gols)

2006- Tuta (19 gols)

2007- Thiago Neves (14 gols)

2008- Washington (37 gols)

2009- Fred (22 gols)

2010- Fred (18 gols)

2011- Fred (34 gols)

2012- Fred (30 gols)

2013- Rafael Sobis (17 gols)

2014- Fred (27 gols)

2015- Fred (22 gols)

2016- Cícero (16 gols)

2017- Henrique Dourado (32 gols)

2018- Pedro (19 gols)

2019- Yony Gonzales (17 gols)

2020- Nenê (20 gols)

2021- Fred (22 gols)

2022- German Cano (39 gols)