Após ficar fora do Clássico-Rei, Felipe vem treinando e pode ser relacionado contra o Santa Cruz

O torcedor do Fortaleza mais atento já deve ter notado a ausência do volante Felipe até da lista de relacionados do clube nos jogos da temporada 2021. Ausente dos seis primeiros jogos do Leão na temporada, incluindo o Clássico-Rei do último sábado, o volante está recuperado de uma tendinite no tornozelo, voltou a treinar desde o dia 11 pode enfim estrear pelo clube amanhã, contra o Santa Cruz, pela Copa do Nordeste, às 21h30 no Castelão.

A possibilidade dele ser relacionado cresce, pois já passou pelo período de transição física e só não viajou para Caxias do Sul para atuar diante do Caxias pela Copa do Brasil no dia 17 por precaução. Após não ser relacionado para o Clássico com o Ceará, Felipe treina normalmente e aguarda chance.

Última partida

A última partida de Felipe pelo Tricolor foi no dia 20 de fevereiro, na goleada por 4 a 0 sofrida para o Bahia, pela Série A do Brasileiro. O jogador foi expulso e cumpriu suspensão automática na última rodada da competição nacional, no revés por 2 a 0 para o Fluminense-RJ, no Maracanã, até contrair uma tendinite no tornozelo nas vésperas da estreia do Leão na temporada 2021, contra o CRB no Castelão no último dia 3.

Sem Felipe, o técnico Enderson Moreira tem utilizado Pablo, vindo das categorias de base do clube e o recém contratado Matheus Jussa. Além deles, o remanescente Juninho e os recém contatados Éderson e Gustavo Blanco são opções.