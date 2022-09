Após fazer parto do próprio filho, jogador do Icasa diz que 'foi um momento de Deus'

Recém-contratado pelo Icasa, o jogador Anderson Lessa e a esposa, Jeanne Fernandes, deram mais detalhes sobre a chegada do filho Davi. O menino nasceu no banheiro do hotel em que estão hospedados. O parto foi feito pelo próprio atleta. Nesta quarta-feira (21), a família participou do programa Jogada 1º Tempo e lembrou o momento.

"A previsão do nascimento era dia 30. Então, a gente tinha se programado todo em termos de hospital, pediatra, obstetra... A gente se preparou tanto para esse momento. A Bíblia vai falar que a gente faz planos, mas que a última palavra vem da boca de Deus, né? A gente crê muio que é o Senhor que dá o fôlego de vida, e quis o Senhor que Davi nascesse nessa madrugada, dez dias antes do previsto", disse o jogador.

O atleta faz um forte relato sobre o momento do parto da esposa e como buscou tranquilizá-la.

"Foi um momento de Deus para as nossas vidas. Nunca imaginei fazer um parto, nem sei como fazer. Eu escutava a voz de Deus me orientando", disse o jogador.

Mãe e filho já tiveram alta do hospital. Jeanne relembrou o momento, já com o pequeno no colo.

"Ele me deu uma tranquilidade muito grande. Eu sempre tocava nas mãos dele. Eu senti uma dor absurda. Eu disse: Meu Deus, Davi vai nascer. Quando eu segurava a mão dele, eu me sentia mais tranquila. Foi uma experiência incrível, realmente marcou. A tranquilidade dele me deixou mais calma. A gente está muito feliz. Estou bem, estou tranquila."

Aos 33 anos, Anderson é o novo reforço do Icasa. O time já começou os treinamentos. O jogador vai atuar na Taça Fares Lopes. O Verdão estreia dia 28 no torneio e terá o Maracanã como primeiro adversário.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA:

