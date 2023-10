Após expulsão em vitória do Santos sobre o Vasco, Lucas Lima questiona Daronco nas redes sociais

OUTRAS EXPULSÕES

Além de Lucas Lima, o volante Rodrigo Fernández, do Santos, também foi expulso por tentar dar uma cabeçada no zagueiro Gary Medel, que também recebeu cartão vermelho por reagir e empurrar o uruguaio.

Já o meio-campista ex-Fortaleza foi expulso por empurrar e pisar no pé do atacante Vegetti, do Vasco, enquanto a partida estava paralisada. As informações foram divulgadas na súmula do confronto.