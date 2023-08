Após expulsão e lesões, Fortaleza pode ter até cinco desfalques nas quartas da Sul-Americana

O zagueiro Benevenuto é desfalque certo no Fortaleza para enfrentar o América-MG na próxima quinta-feira (24), pela partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana 2023. O jogador foi expulso no jogo de volta das oitavas de final, contra o Libertad.

O jogador de 27 anos, titular no último compromisso do Leão pela Série A do Brasileirão, contra o Internacional, foi expulso nas oitavas da Sul-Americana mesmo estando no banco de reservas, após uma confusão entre jogadores do Fortaleza e do Libertad.

Legenda: Benevenuto foi titular contra o Internacional Foto: Thiago Gadelha / SVM

Vojvoda também deve seguir sem poder contar com o volante Hércules (pós-operatório de lesão ligamentar no joelho), o atacante Pedro Rocha (pós-operatório de lesão ligamentar no joelho) e o atacante Calebe (estiramento em ligamento colateral medial no joelho).

MACHUCA É DÚVIDA PARA O CONFRONTO

O atacante Imanol Machuca sofreu uma entorse no tornozelo direito na partida contra o Internacional, pela Série A. O jogador está sendo acompanhado pelo Departamento Médico e fará exames nos próximos dias para a definição do prognóstico, informou o Fortaleza.

Caso não tenha condições de enfrentar o América-MG, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda teria pelo menos cinco desfalques para a partida, que acontece no Independência, em Belo Horizonte (MG), às 19h de Brasília da quinta-feira (24).

