Após especulação de retorno ao Fortaleza, Marcelo Benevenuto permance no Criciúma
Zagueiro interessava o Juventude mas optou por ficar em definitivo na equipe catarinense
Fernanda Alves Ian Laurindo* fernanda.alves@svm.com.br e ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 18:22)
Após o retorno solicitado pelo Fortaleza, em meio ao interesse do Juventude, o zagueiro Marcelo Benevenuto vai permanecer no Criciúma.
Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, se reuniu com a diretoria do Tigre e ficou decidido que o zagueiro vai continuar no clube catarinense. Vale ressaltar que a decisão partiu do próprio atleta.
Ainda na negociação, os clubes acordaram que o Fortaleza vai repassar 60% do salários do atleta para o Criciúma.
PASSAGEM PELO FORTALEZA
Pelo Tricolor do Pici, o zagueiro disputou140 jogos e marcou 5 gols, tendo sido contratado em 2021 vindo do Botafogo. O último jogo pelo Leão foi em 2024, contra o Barbalha, na goleada de 5 a 0 pelo Campeonato Cearense.
