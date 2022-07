Vojvoda avalia empate e confia em classificação do Fortaleza na Libertadores: ‘Peço que acreditem’

Diante da torcida, na Arena Castelão, o Fortaleza empatou com o Estudiantes no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Em coletiva de imprensa após o duelo deste domingo (30), o técnico Juan Pablo Vojvoda avaliou o confronto e ressaltou que a classificação é possível. Além disso, falou da importância da recuperação física dos atletas para a sequência de jogos.

“Nos primeiros minutos, o adversário teve o controle de jogo. Mas no final do 1º tempo, o Fortaleza foi um pouco superior. Mas foi um jogo muito parelho, muito disputado, muito físico. A classificação ainda está aberta. Agora vamos a Curitiba e depois a um campo difícil como este do Estudiantes. Temos que fazer um jogo com inteligência. E acho que este jogo está aberto para os dois times. O típico jogo de Libertadores”, disse Vojvoda.

O Tricolor do Pici está com o calendário cheio. Depois do Cearense e da Copa do Nordeste, a equipe tem a Copa do Brasil e o Brasileirão, além da Libertadores. A agenda apertada de jogos é um desafio para o grupo.

“O importante é a recuperação dos jogadores. Estamos com menos jogadores por lesão e isso está muito claro. Mas o Fortaleza tem força para continuar competindo. Hoje foi um jogo muito físico, um adversário que exigiu muito. Agora é muito descanso e o planejamento de domingo. Contra o Coritiba, vai ser uma partida como todas do Brasileiro, importante para nós”, ressaltou o técnico.

Legenda: Fortaleza ficou no empate de 1 a 1 com o Estudiantes, no primeiro jogo das oitavas da Libertadores. Foto: Kid Júnior/SVM

O treinador argentino explicou que acredita na equipe pelo trabalho que é feito no cotidiano. Por isso, segue confiante no potencial do grupo.

"A minha confiança passa pelos meus jogadores. Eles respondem, eles tem qualidade, tem uma força, uma dedicação no dia a dia, que permite a mim ter essa confiança interna. Quando acredito, acredito de verdade. Temos um elenco que sabe responder. Sofremos uma derrota com muita dor contra o Atlético-MG, o time se recuperou rapidamente e hoje fizemos uma partida equilibrada de Libertadores. E a classificação ainda está aberta. e eu peço que acreditem", esclareceu Vojvoda.

O elenco se reapresenta às 14 horas no Centro de Excelência Alcides Santos. Ainda nesta sexta-feira (1), a delegação embarca rumo ao Paraná, para encarar o Coritiba, no Estádio da Ressacada. As equipes se enfrentam em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro.

