Após eliminações traumáticas, Ferroviário tem foco máximo na Série C do Brasileiro

Depois de um início de temporada positivo com boas atuações, invencibilidade e títulos, mas também de eliminações traumáticas, o Ferroviário volta seu foco total para a Série C do Campeonato Brasileiro na luta pelo acesso, seu principal objetivo em 2021. O clube estreia no dia 29 contra o Botafogo/PB, no estádio Almeidão, em João Pessoa/PB.

O Tubarão da Barra foi campeão da Fares Lopes de 2020 disputada em janeiro e da 1ª Fase do Estadual, garantindo vagas na Copa do Brasil deste ano e de 2022, tendo um início promissor liderado pelo técnico Francisco Diá. Mas duas eliminações traumáticas, na Copa do Brasil para o América/MG e no Estadual para o Ceará com erros de arbitragem podem comprometer o foco, pelo menos neste início de Série C.

Em 25 jogos em 2021, contando a Fares Lopes de 2020 já sob comando do técnico Francisco Diá, são 17 vitórias, 6 empates e apenas duas derrotas. São 47 gols marcados e apenas 16 sofridos. O aproveitamento é bom, de 75%, e o Tubarão da Barra ficou 15 jogos sem perder entre Copa do Brasil e Estadual, vendo sua marca ser quebrada apenas na última quarta-feira, ao perder para o Ceará por 3 a 0 na semifinal do Cearense.

O presidente do Ferroviário, Newton Filho, analisou o semestre coral e o início da Sèrie C. A equipe terá reforços chegando ao longo da semana de estreia.

"O Ferroviário já está garantido na Copa do Brasil do ano que vem e vamos trabalhar para conquistar o acesso para a Série B. É olhar pra frente. Contando amistosos e jogos oficiais, são 31 jogos e só perdemos só duas vezes, uma delas na cota no trio de arbitragem. Sobre a Série C, tem jogadores chegando, um goleiro, um volante, e outros no decorrer da semana. Agora é continuar a luta e pro nosso sonho do acesso".

Além de reforços, jogadores que foram destaque ao longo da temporada podem ter contratos renovados, como o goleiro Jonatan. Ele estará a disposição do clube em 4 semanas, após cirurgia na face.

"O Jonatan foi o grande destaque da temporada. Conversamos com ele, que tinha contrato até dezembro e renovamos mais um ano, Ele em breve estará recuperado para ajudar o Ferroviário na Série C", explicou Newton.

Legenda: O técnico Francisco Diá faz um trabalho consistente no Ferroviário Foto: LENÍLSON SANTOS / FERROVIÁRIO AC

Preparativos

Encerrando os trabalhos da semana, o elenco coral realizou na manhã deste sábado, no estádio Franzé Moraes um match-treino contra a equipe sub/20 do Ceará e venceu por 2 a 1, com gols anotados por Guilherme e Sousa Tibiri.

O técnico Francisco Diá jogou com sua equipe considerada reserva: Victor; Roni, Donato, Yuri e João Pedro; Sousa Tibiri, Paulista e Marcos Vinícius; Wesley, Luis Henrique e Thiago Aperibé.

O time base do Ferroviário para o início de Sèrie C é: Serjão , Polegar, Vitão , Richardson, Emerson, Wesley Dias, Diego Viana, Reinaldo, Berguinho, Wendson, Adilson Bahia.

Calendário

A Série C começa no dia 29 de maio e deve terminar no dia 21 de novembro. O regulamento permanece o mesmo da temporada passada. Os 20 clubes foram divididos em dois grupos, com dez times cada.

Na primeira fase, as equipes se enfrentam dentro do próprio grupo em turno e returno. Depois, os quatro melhores classificados de cada grupo se classificam para dois quadrangulares, onde se enfrentam novamente em ida e volta. Por fim, os dois primeiros colocados de cada chave garantem o acesso para a Série B, e os líderes disputam a final, também em ida e volta.

O Ferroviário está no Grupo A com Altos-PI, Botafogo-PB, Floresta, Jacuipense-BA, Manaus-AM, Paysandu, Santa Cruz, Tombense-MG e Volta Redonda-RJ.