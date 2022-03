Após eliminação no Estadual, Ferroviário inicia planejamento para a Série C

A tarde desta terça-feira (15) foi de reapresentação para o Ferroviário. Após a eliminação no último sábado para o Fortaleza, no Campeonato Cearense, a equipe coral volta a treinar e inicia o planejamento para a Série C do Campeonato Brasileiro.

A competição começa em abril, mas o Tubarão da Barra ainda não sabe a data de estreia. O time deve ir a campo entre os dias 9 e 11, diante do Mirassol, fora de casa.

Nas últimas atuações pelo Campeonato Cearense, o Ferroviário se portou melhor em campo, atacou mais e teve chances de chegar à final da competição. Mesmo não avançando na competição, o técnico Paulinho Kobayashi afirmou que as últimas partidas serviram como preparação para os desafios que a equipe coral terá ao longo da temporada.

"Esses dois últimos jogos contra o Fortaleza mostrou bem os aqueles atletas que fizeram uma excelenta partida. Tinhamos uma visão dos outros jogos do estadual, mas deu para perceber, jogando com um time de nível bem mais alto, que eles conseguiram desenvolver um bom futebol. Espero que a gente consiga colocar em prática tudo aquilo que queremos como modelo de jogo e eles (jogadores) se encaixem o mais rápido possível para a Série C."

LEIA MAIS Jogada Série C muda formato para 2022 e terá turno único na 1ª Fase; Cearenses foram contra

Para esta temporada a Série C foi reformulada, a competição terá turno único, com todos jogando contra todos, e os oito primeiros colocados avançando para uma segunda fase.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte