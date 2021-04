Após eliminação na Copa do Brasil, Ferroviário espera que Cearense volte antes do início da Série C

Após a eliminação na Copa do Brasil para o América/MG na 2ª Fase, o Ferroviário espera o retorno do Campeonato Cearense para voltar a atuar. O time coral também vai aguardar o resultado da ação no STJD de impugnação da partida, que será encaminhada nesta sexta-feira. A direção do clube tem a expectativa de que o Estadual não seja disputado paralelamente à Série C do Brasileirão, marcada para começar no dia 29 de maio.

O presidente do clube, Newton Filho, espera que o retorno do Estadual seja viabilizado a tempo das datas não se cruzarem.

"Nós avaliamos com muita ansiedade este cenário. Esperamos que tenha logo logo a volta do Campeonato Cearense. A Copa do Nordeste e a Copa do Brasil estão ocorrendo, inclusive com jogos na Capital, e a gente espera que o Estadual não fique de fora por tanto tempo. Para o Ferroviário, é interessante que no início da Série C a gente tenha só o Brasileiro para jogar, com todo foco e atenção, sem dividir as atenções com o Estadual. A gente espera que volte o Cearense o quanto antes".

O mandatário coral vê muitos prejuízos, principalmente para os times que não têm calendário nacional e só o Estadual para jogar.

"É preocupante, principalmente a situação de outros clubes que não têm um calendário nacional, e só jogam o cearense, para estes clubes fica complicado honrar os compromissos. A gente espera que volte logo".

Legenda: O Ferroviário jogará a Série C do Brasileiro em maio e ainda aguarda o retorno do Estadual Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

Seguro

Em relação aos casos de Covid-19 no esporte, Newton reforçou que é seguro voltar com o futebol cearense. "Vejo condições de voltar. O futebol tem seus protocolos rígidos e seguros. Ficamos a espera da decisão das autoridades".

O Ferroviário vem disputando o Estadual desde a 1ª Fase e foi campeão da mesma, garatindo vaga na Copa do Brasil de 2022. Na 2ª Fase, o Tubarão da Barra estreou com vitória vencendo o Ceará por 2 a 1. O Campeonato Cearense está paralisado desde 12 de março.