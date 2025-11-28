Diário do Nordeste
Após eliminação, Marcelo Vilar afirma que Ferroviário usou a Fares Lopes para observar jogadores

Tubarão da Barra foi eliminado nas quartas de final pelo Tirol na última quinta-feira e volta as atenções para o Estadual de 2026

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 16:18)
Jogada
Legenda: Marcelo Vilar avaliou a participação coral na Fares Lopes e projetou o Estadual de 2026
Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

O Ferroviário deixou a Taça Fares Lopes de forma precoce, caindo nas quartas de final para o Tirol. Assim, o Ferrão não tem mais chance de título e a vaga na Copa do Brasil de 2026 depende na manutenção de Ceará ou Fortaleza na Série A.

Após a eliminação, o técnico Marcelo Vilar foi direto nas explicações e disse que o clube utilizou a competição para observar jogadores.

O Ferroviário utilizou essa competição para fazer observações, né? E nesse tocante aí o Ferroviário alcançou o seu objetivo. Alguns jogadores da base mostraram que tem capacidade e alguns outros aí foram observar. A direção me passou que na Fares Lopes não iria investir e que iriam chegar jogadores para o campeonato cearense, tá?"
Marcelo Vilar
Técnico do Ferroviário

Desempenho da equipe

O treinador fez uma avaliação sobre o desempenho do Ferroviário. O clube se classificou limite, na 3ª colocação na 1ª Fase e caiu no primeiro mata-mata.

"Diante do que nós tínhamos na mão, nós procuramos fazer o melhor possível. Eu acho que o time não decepcionou em nenhuma das partidas. No próprio jogo com Fortaleza, a gente deixou escapar a vitória que tava ali e nas mãos. Nós lutamos, ninguém pode dizer que nós não lutamos nesse jogo aqui. O time lutou demais em busca desse resultado positivo aqui para conquistar a vaga logo agora, mas infelizmente não aconteceu".

Legenda: O Ferroviário foi eliminado da Fares Lopes na quinta-feira após perder para o Tirol por 3x2 no PV
Foto: Lenilson Santos / Ferroviário AC

Bronca da torcida

Vilar admitiu que o torcedor coral teve dificuldade para entender o planejamento do clube, que queria o título da competição.

"É lógico que o torcedor fica chateado e a gente até conversou com muitos torcedores, porque querem ver vitórias, querem buscar o título dessa competição, independente de se vem ou não a vaga. De qualquer forma, o que dizer para esse torcedor, né? Porque a questão da avaliação é importante pro clube, pensando em campeonato cearense, mas o torcedor que viu conquistas da Série D nos últimos anos quer também resultados positivos no cenário estadual e que não vem ocorrendo".

Foco no Cearense 2026

Após a eliminação, o foco do Ferroviário é o Campeonato Cearense de 2026. O treinador tem contrato para o Estadual e projetou a participação coral. Vilar espera reforços.

"A intenção é que nós tenhamos um time forte no Campeonato Cearense. A gente quer jogadores para reforçar o elenco, jogadores com experiência principalmente. A direção sabe disso e está buscando essa condição. nós Os jogadores vão chegar, vamos ter uma um período de Pré-Temporada e teremos um time forte".

