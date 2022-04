Após dois dias internado, Pelé recebe alta de hospital em 'condições boas e estáveis'

O ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, recebeu alta na tarde desta quinta-feira (21). Ele estava internado há dois dias para exames de rotina, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. As informações são do UOL.

Segundo o portal, o boletim médico aponta que “o paciente encontra-se em condições clínicas boas e estáveis". O documento é assinado por Fabio Nasri (geriatra e endocrinologista), Rene Gansl, (oncologista) e Miguel Cendoroglo Neto (diretor do hospital).

Desde setembro de 2021, Pelé está em tratamento contra três tumores (intestino, fígado e pulmão). Por isso, faz sessões de quimioterapia periodicamente na unidade.

Em fevereiro, ele também deu entrada no hospital para combater uma infecção urinária.

