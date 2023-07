Após divulgação de prints e áudio em denúncia do MP, Alef Manga não treina com o elenco do Coritiba

Após o Ministério Público de Goiás apresentar alguns prints e um áudio que indicam o suposto envolvimento de Alef Manga, do Coritiba, no esquema de manipulação no futebol brasileiro, o jogador não treinou com o restante do elenco do Coritiba nesta sexta-feira (21).

O atleta, que treinou normalmente na quinta-feira (20), chegou a estar presente no CT da Graciosa, onde a equipe paranaense realiza as suas atividades, mas foi avisado pouco antes que não participaria do treinamento.

O Coxa evita se pronunciar sobre a situação, mas, a ação de não permitir a presença do atleta no campo, o torna uma dúvida para o próximo jogo do clube, na segunda-feira (24), às 20h, no Couto Pereira, pela 16ª rodada da Série A.