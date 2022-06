Após derrota no Clássico-Rei, Vojvoda confia em reação do Fortaleza: "Sou o primeiro que acredito"

A situação do Fortaleza na Série A do Brasileiro é delicada após 8 rodadas, com apenas 2 pontos conquistados, com o clube estando na última colocação, sete de sair do Z4. E o técnico Juan Pablo Vojvoda, após a derrota no Clássico-Rei, afirmou que acredita em uma reação, que virá com muito trabalho.

Eu sou o primeiro que acredito. Muita gente não acredita, mas vamos trabalhar muito mais para sair desta situação que não é boa pra gente. É continuar acreditando, trabalhando, com inteligencia, confiando com o elenco que temos. São jogadores de muito compromisso. Não encontro outro jeito de sair dessa situação".

Criação

Para o treinador, a equipe jogou de forma inteligente com 10 homens, criando situações de gol. Ele elogiou a entrega dos jogadores.

"Da parte física não temos nada que falar. Jogamos com inteligência, mesmo com quase 80 minutos com um homem a menos. Estou aqui para conduzir time, eles estão para jogar e cumpriram tudo que eu propus a eles".

Desperdício

Vojvoda afirmou que a ideia era atuar em bloco e pressionar o Ceará, o que acabou acontecendo, mas faltando eficiência.

"A partir da de expulsão de Felipe, o time tinha que responder deste jeito, saindo e atacando em bloco. E jogamos com inteligência, criando duas ou três situações, mas não tivemos eficiencia que a partida necessitava".