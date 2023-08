Após deixar o Ceará, Leandro Carvalho assina com clube da Série B

Apenas um dia após ter o seu contrato rescindido com o Ceará, o atacante Leandro Carvalho já está de clube novo. O atleta de 28 anos é o novo reforço do Avaí para a sequência da Série B de 2023. Mesmo sem ter sido anunciado de forma oficial pela equipe catarinense, o jogador já teve seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está apto a fazer sua estreia pelo novo time.

Legenda: Leandro Carvalho agora é jogador do Avaí. Foto: Reprodução / BID - CBF

No time de Florianópolis, Leandro irá reencontrar o treinador Eduardo Barroca, que esteve no comando técnico do Alvinegro de Porangabuçu até o fim de junho.

SAÍDA POLÊMICA E PENDÊNCIAS NA JUSTIÇA

A saída de Leandro do Ceará aconteceu de uma forma bem conturbada. O atleta acionou o Ceará na justiça pedindo um valor de R$5,4 milhões como forma de indenização. O atacante alega danos morais, rescisão indireta e integração em verbas rescisórias.

Legenda: Leandro Carvalho vem se lamentando desde 2019 com más atuações e falta de uma sequência positiva Foto: Thiago Gadelha / SVM

O jogador afirma à Justiça que nunca recebeu as vias dos contratos firmados com o clube, tanto o de atleta profissional quanto o de imagem, bem como seus contracheques ou comprovantes de pagamento de direito de imagem.

Ele também sustenta que não recebeu salários e direito de imagem corretamente, assim como os depósitos do FGTS e INSS, de forma que, por não possuir referidas informações, não tem como aferir a correção do pagamento de suas verbas e se os valores ajustados atendem aos requisitos do contrato de atleta profissional de futebol.

Já o Ceará alega abandono de emprego por parte do jogador. A audiência de conciliação entre clube e o jogador está marcada para o dia 22 de agosto.

PASSAGEM PELO CEARÁ

Leandro Carvalho em quatro temporadas, atuou em 115 partidas pelo Vovô e marcou 16 gols. Conquistou um acesso para a Série A em 2017 e a Copa do Nordeste de 2020. Foram quatro empréstimos em sequência: América/MG (2021), Al-Qadisiya, da Arábia Saudita (2021), Náutico (2022) e Remo (2022).

Legenda: Leandro Carvalho não vinha tendo oportunidades no Ceará após temporada em baixa Foto: Felipe Santos/cearasc.com

O ano de destaque do jogador foi em 2017, quando se tornou um dos principais nomes a levar o alvinegro cearense de volta para a elite do futebol brasileiro.

Em 2018, foi vendido para o Botafogo, onde não desempenhou o mesmo futebol. Retornando ao Ceará no mesmo ano, acabou sendo adquirido em definitivo, onde também não voltou a ter boas atuações. No ano de 2023, Leandro atuou em apenas uma partida, contra o Pacajus, pelo campeonato cearense. Na ocasião, o Ceará venceu pelo placar de 4 a 0.