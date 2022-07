Após deixar lanterna, Vojvoda prega união no Fortaleza e projeta duelo com Bragantino

Diante do Atlético-GO, o Fortaleza conquistou a terceira vitória no Brasileirão. O 1 a 0 tirou o time da lanterna do campeonato e garantiu uma trégua de tantos resultados difíceis no torneio. Moisés marcou o gol deste domingo (17), na Arena Castelão. Em coletiva de imprensa, o técnico Juan Pablo Vojvoda falou da importância do resultado e projeta duelo com Bragantino.

“Significa que temos perdido partidas mesmo não merecendo, no último minuto... Mas também significa que temos que estar unidos, os jogadores que jogam, os que não jogam e os que agora vamos incorporar… É uma situação complicada, mas estamos com uma mentalidade forte e necessitamos continuar deste jeito. Isso vai ser um passo a passo, partida a partida para continuar nesse caminho e sair dessa situação.”, disse o técnico.

O Tricolor do Pici amargou a última posição da tabela durante várias rodadas. A segunda conquista fora de casa, a primeira foi diante do Flamengo ainda na 9ª rodada, renovou o fôlego do time para encarar o Bragantino, próximo adversário. Antes, o foco é recuperar os jogadores.

“Primeiro, recuperação de jogadores. Viemos jogando muito tempo a cada três dias. E a partir de amanhã trabalhar o planejamento da partida do Bragantino. É um adversário que hoje ganhou e é um campo difícil para jogar, mas temos que nos preparar bem, com inteligência, e jogar essa partida com alta intensidade porque precisamos disso”, explicou o argentino.

O Tricolor do Pici volta a campo nesta quarta-feira (20), quando encara o Massa Bruta na 18ª rodada do Brasileirão. O duelo será às 19h (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

VEJA ENTREVISTA COMPLETA:

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil