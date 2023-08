Após decisão da Justiça Vasco receberá Atlético-MG no Maracanã; Payet assina e já trabalha no clube

A quinta-feira (17) foi de dupla celebração no Vasco. O clube conseguiu reverter a decisão do desembargador André Luiz Cidra, que havia vetado a autorização na Justiça para o clube mandar o jogo com o Atlético-MG, domingo, às 11 horas, no Maracanã. Liberado e vitorioso em briga com os rivais Flamengo e Fluminense, o clube até anunciou a venda dos ingressos. O cruzmaltino ainda mostrou o francês Payet assinando contrato por duas temporadas.

O Vasco se disse "indignado" com a proibição de jogar no Maracanã e pediu bom senso garantindo que não "estragaria" o gramado do Maracanã, tampouco atrapalharia na segurança mesmo com poucas horas de diferença do jogo do Fluminense (o rival recebe o América-MG no sábado, às 18h30).

Jogo diante do @Atletico CONFIRMADO no Maracanã.



Informações sobre ingressos em breve.



📸Daniel Ramalho | #VascoDaGama pic.twitter.com/F436LKrBAg — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 17, 2023

"Jogo diante do Atlético-MG confirmado para o Maracanã", celebrou o clube após ter seu recurso aceito. Será a volta da torcida aos estádios após punição com portões fechados por causa de incidentes em São Januário. O clube espera levar mais de 60 mil pessoas na largada do segundo turno.

O Fluminense havia reprovado a atitude dos dirigentes vascaínos, mas acabou derrotado na briga das liminares. Administrador do estádio, o time tricolor alegava que poderia enfrentar o Olimpia, quinta-feira, pela Copa Libertadores, em um campo "desgastado."

INICIA A ERA PAYET

Grande contratação na luta contra o rebaixamento, o francês Dimitri Payet realizou exames médicos pela manhã e assinou contrato até junho de 2025 nesta quinta-feira (17). O meia trabalhou no gramado pela primeira vez sob o comando de Ramón Diaz e mostrou que está com o físico em dia.

Início dos trabalhos ✅🇫🇷



📸 Daniel Ramalho | #VascoDaGama pic.twitter.com/sR41jh56tn — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 17, 2023

Novo camisa 10 do clube, o jogador conheceu São Januário e tirou fotos ao lado da estátua do maior ídolo do clube, Roberto Dinamite. Agora o Vasco trabalha para obter o visto de trabalho do jogador e inscrevê-lo o mais rápido possível na CBF.