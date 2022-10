Após concussão, Lucas Sasha deixa hospital e se recupera em casa: 'está tudo bem'; veja vídeo

Volante do Fortaleza, Lucas Sasha foi hospitalizado após mal-estar durante o jogo contra o Coritiba, pelo Brasileirão. O jogador teve uma concussão cerebral e se recupera em casa. Em vídeos publicado nas redes sociais nesta sexta-feira (28), ele tranquilizou os torcedores e explicou a situação.

"Ontem, durante o jogo, eu tive uma trombada com o juiz. Para mim, foi uma trombada normal, que não tihna acontecido nada e segui jogando. Mas, no final das contas, eu tive uma concussão cerebral. E, pouco a pouco, meu corpo começou a mostrar que realmente as coisas não estavam bem. Comecei a sentir meus pés e mãos formigando, logo tudo começou a rodar. Foi quando pedi para sair. Depois, fora do campo, comecei a passar mal, ter muita náusea, desmaiando. E eles optaram por chamar a ambulância e me tirar do campo daquela maneira. É claro que é assustador, né, a ambulância entrar dentro do campo, ter que parar o jogo para sair ali, mas no final das contas deu tudo certo", disse o jogador.

Após o mal-estar, o atleta foi retirado de campo aos 14 minutos do 1º tempo e encaminhado ao hospital mais próximo. Ele explica que realizou exames de sangue, no coração e na cabeça. Todos sem anormalidade. Ainda durante a noite o jogador retornou para casa, onde segue em observação. Ele agradeceu as mensagens de carinho e preocupação e celebrou a vitória tricolor.

"Graças a Deus está tudo bem. Hoje estou em casa de observação e repouso. Espero que a partir de amanhã eu ja esteja 100% e seguir a vida. Foi só um susto, gente, mas eu tô bem. Feliz pela vitória ontem, feliz por mais 3 pontos que a gente conquistou. E como eu sempre falo, vamos por mais que esse grupo é merecedor de coisas grandes. Um grande abraço", finalizou.

O Fortaleza volta a campo na próxima quarta-feira (2), quando enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque. O duelo será às 16h (de Brasília) e é válido pela 35ª rodada do Brasileirão.

