Após chamar futebol brasileiro de "várzea", Gabigol é suspenso pelo STJD

O atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, foi punido nesta sexta-feira (17) pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), com dois jogos de suspensão, após aplaudir ironicamente o árbitro Paulo Roberto Alves Junior (CBF-PR) e chamar o futebol brasileiro de “várzea”.

Comentário de Gabigol

De acordo com a procuradoria do STJD, Gabigol feriu o artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que diz: "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva; desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões".

O ídolo rubro-negro proferiu o termo após ser expulso na derrota do Flamengo para o Internacional, por 4 a 0, no dia 8 de agosto, em duelo válido pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Partida contra o Grêmio

O atleta, no entanto, já cumpriu uma partida de suspensão. Desta forma, para a partida deste final de semana, contra o Grêmio, Gabigol não estará à disposição do técnico Renato Gaúcho.

A diretoria do Flamengo, porém, tentará um efeito suspensivo para que ele possa atuar diante dos gaúchos.