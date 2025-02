Após briga de torcedores em Recife, 13 pessoas tem prisão preventiva decretada pela Justiça

Treze torcedores envolvidos na briga entre organizadas de Sport e Santa Cruz foram detidos no último sábado (1), de acordo com a Polícia Civil. O confronto ocorreu nas ruas do Recife, antes do Clássico das Multidões, pelo Campeonato Pernambucano, no Estádio do Arruda.

Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra informou que a Justiça acatou pedido do Ministério Público do estado e converteu a detenção do grupo em prisão preventiva. Outras oito detidas foram liberadas após realizarem um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Ao todo, 12 pessoas deram entrada no Hospital da Restauração (HR), vítimas das agressões. Quatro delas ainda seguem internadas, todas com quadro estável de saúde.

Governo pernambucano proibiu torcida nos jogos

Devido aos episódios violentos, o governo de Pernambuco proibiu torcida em jogos do Santa Cruz e do Sport por cinco partidas.

A decisão foi tomada após uma reunião do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual, com representantes do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e do Ministério Público (MPPE).

Sport solicita liberação

Próximo adversário do Fortaleza na Copa do Nordeste, o Sport entrou com um mandado de segurança com pedido liminar na Seção de Direito Público para ter torcida já no duelo contra o Tricolor. A solicitação ocorreu nesta segunda-feira (3), um dia antes do duelo entre as equipes na Ilha do Retiro. O clube aguarda a decisão do desembargador Fernando Cerqueira. As informações são do ge.

O objetivo do clube pernambucano busca reconhecer o direito em contar com a própria torcida na partida. Isso anularia a portaria do Governo do Estado.