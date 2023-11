Após boa sequência, Vagner Mancini destaca ambiente no Ceará: 'melhor a cada dia'

Vagner Mancini falou sobre o clima no Ceará após a vitória diante do Mirassol. Com o resultado conquistado no Estádio Presidente Vargas, a equipe emendou o terceiro jogo sem derrota na Série B do Brasileirão após sequência difícil.

“Eu tento fazer com que o ambiente seja o melhor a cada dia, porque isso faz a diferença dentro de campo. Não é somente pelo bom futebol que o Ceará jogou, mas você percebe que nós temos um ambiente leve, uma ajuda mútua dentro de campo, o atleta faz a parte dele e tenta ajudar o outro. Eu espero que em 2024 a gente acerte mais do que erre porque um time de futebol precisa acertar em tudo”, disse o técnico em entrevista coletiva.

O técnico falou sobre ter voltado a jogar no estádio Presidente Vargas e a importância de ter a torcida por perto. Sob comando do Alvinegro em 2023, são quatro vitórias, quatro derrotas e três empates. O time não perde há três partidas.

“O casamento de jogarmos os últimos jogos no PV acaba dando certo porque, de certa forma, nosso torcedor fica mais perto. Aqui há uma energia diferente, hoje a gente sentiu e isso nos fez bem. No próximo jogo, contra o Juventude, certamente teremos um público maior do que tivemos hoje e isso vai nos ajudar diante deles”, finalizou.

O Ceará volta a campo neste domingo (19), quando enfrenta o Vila Nova no Estádio OBA, às 18h (de Brasília). O Alvinegro está em 11º na tabela, com 50 pontos.

