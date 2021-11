Após boa atuação contra o São Paulo, Depietri projeta sequência no Fortaleza: "me sinto pronto"

Um dos principais destaques do Fortaleza no empate em 1 a 1 com o São Paulo, na última quarta-feira (10), foi o atacante Valentín Depietri. O jovem argentino fez o primeiro jogo como titular e deu assistência para o gol de Robson. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (12), ele garantiu estar pronto para sequência como titular.

"Sim, me sinto pronto. Nos primeiros dias tive que fazer uma boa adatpação, há muito tempo que não jogava, e sinto hoje que estou à altura dos meus companheiros e à disposição para quando o professor necessitar", afirmou.

O período de adaptação, inclusive, foi muito importante para que o argentino pudesse aprimorar a parte física e melhorar o entrosamento com o elenco, algo que ele garante que já fez muito bem.

"Hoje me considero já adaptado a Fortaleza. Ao clube, aos meus companheiros e ao staff. E estou contente e aproveitando as oportunidades que o professor me dá de jogar as diferentes partidas. Vou pouco a pouco somando minutos. Juan Pablo confiou em mim para a partida contra o São Paulo e tive a sorte de fazer uma boa partida e contribuir no gol. Estou contente e espero seguir somando minutos, independente de ser entrando a partir do banco de reservas ou como titular", garantiu.

Foco na Libertadores

O pensamento do elenco do Fortaleza é um só: garantir a vaga direto para a fase de grupos da Copa Libertadores.

Para o jovem Depietri, de apenas 21 anos, seria a realização de um sonho.

"É o sonho de todos poder chegar à Libertadores e classificar-nos diretamente (para a fase de grupos), mas é passo a passo. Temos sete finais, que são partidas muito importantes para o clube, e daremos o melhor para ganharmos as partidas", finalizou.

O próximo desafio do Tricolor é um confronto direto nesta luta. Neste sábado (13), o adversário será o Bragantino, que possui os mesmos 49 pontos do Fortaleza, mas está na 5ª colocação por possuir uma vitória a menos.