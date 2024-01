Após algumas melhorias, Arena Romeirão está pronta para receber o Fortaleza em primeiro jogo de 2024

A Arena Romeirão está pronta para receber Barbalha e Fortaleza neste domingo (28), às 17h30. O confronto entre a Raposa do Cariri e o Leão do Pici, pela segunda rodada do Campeonato Cearense, marca o primeiro jogo do ano no estádio que passou por algumas melhorias para a temporada de 2024.

De acordo com o Governo do Estado, órgão responsável pela administração da praça esportiva, o gramado foi submetido a toda uma programação de corte, groomer, limpeza, adubação e dias repouso.

A Arena deve ser palco de seis competições no decorrer da temporada. São elas: Campeonato Cearense Série A, Campeonato Cearense Série B, Taça Fares Lopes, Campeonato Cearense Feminino Sub-17, Campeonato Cearense Masculino Sub-20 e Campeonato Cearense Feminino.

CALENDÁRIO

Depois do jogo entre Barbalha e Fortaleza neste domingo (28), às 17h30, a Arena Romeirão voltará a receber uma partida no dia 3 de fevereiro, quando novamente a Raposa dos Verdes Canaviais entra em campo para enfrentar o Maracanã, às 16h, pela terceira rodada do Campeonato Cearense.