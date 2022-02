Após agredir gato, jogador do West Ham perde contrato com Adidas

A Adidas rompeu o contrato que tinha com o zagueiro do West Ham, Kurt Zouma, após o vazamento de imagens que mostram o atleta agredindo um gato. Um porta-voz da marca confirmou a decisão nesta quarta-feira (9), ao jornal inglês The Sun.

"Concluímos a nossa investigação e podemos confirmar que Kurt Zouma não é mais um atleta em contratado com a Adidas", declarou a marca.

As imagens ganharam as redes sociais e foram amplamente critidadas. O jogador chegou pedir desculpas pelo cenas em que aparece chutando e batendo no animal de estimação. Através de nota, o clube inglês repudiou o ato disse que lidará com o caso internamente.

