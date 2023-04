Após acúmulo de jogos e críticas, Castelão receberá manutenção no gramado até dia 29

A Secretaria do Esporte do Ceará (Sesporte) informou na última quinta-feira (20) que, após 15 jogos em 48 dias, o gramado do Castelão receberá intervenção para melhorias.

As ações foram divididas em dois pontos específicos de intervenção no gramado. A primeira, logo após o jogo da última quarta-feira (19), entre Ceará x Sport, na primeira decisão da Copa do Nordeste, teve início a reposição de gramado em parte das pequenas áreas e da área técnica, que deve ser finalizada ainda nesta sexta-feira (21).

"A Secretaria do Esporte do Ceará (Sesporte) informa que, após 15 jogos em 48 dias, foi necessária uma intervenção no gramado da Arena Castelão para garantir a qualidade do campo, especificamente em áreas comumente mais afetadas pelas intensas disputas. Logo após o jogo dessa quarta-feira (19), entre Ceará e Sport, a Superintendência de Obras Públicas (SOP) iniciou a reposição de gramado em parte das pequenas áreas e da área técnica. O serviço deve ser finalizado até esta sexta (21)"

Legenda: O gramado do Castelão foi alvo de críticas de jogadores e técnicos ao longo do mês de abril Foto: KID JUNIOR

A segunda intervenção será a intensificação da manutenção do gramado, com irrigação e adubação durante o intervalo sem jogos, que será encerrada até Fortaleza x Fluminense, no dia 29 de abril, próximo jogo a ser disputado no estádio.

Críticas

O gramado do Castelão voltou a ser alvo de crítica de jogadores e treinadores ao longo do mês de abril. Entregue há pouco mais de um mês, no início de março, após três meses de reforma completa, o estádio sofre com um problema antigo: a quantidade excessiva de jogos. O local já recebeu jogos do Cearense, da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil e da Sul-Americana.