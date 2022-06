Após 26 pênaltis, Goiás elimina o Red Bull Bragantino e avança na Copa do Brasil

O Goiás é o último clube classificado às oitavas de final da Copa do Brasil, após vencer o Red Bull Bragantino no tempo normal, por 1 a 0, e depois por 9 a 8 nas cobranças de pênaltis, em duelo realizado no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.



Tadeu foi herói da classificação goiana no interior de São Paulo, já que defendeu cinco cobranças do Red Bull Bragantino. No tempo normal o goleiro também se destacou com defesas e segurou a vitória de 1 a 0 - paulistas haviam vencido o confronto de ida por 2 a 1, em Goiânia.

Pênaltis

Além da classificação às oitavas de final, o Goiás também garantiu premiação de R$ 3 milhões da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O adversário da próxima fase será sorteado na próxima terça-feira (7).

Nas cobranças de pênaltis, o Goiás levou a melhor sobre o Red Bull Bragantino, por 9 a 8. Tadeu defendeu cinco cobranças, enquanto Cleiton pegou outros quatro. Foram 26 cobranças no total, sendo 13 para cada lado.



FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado (Aderlan), Lomónaco, Natan e Luan Cândido; Jadsom Silva, Eric Ramires (Lucas Evangelista) e Praxedes (Bruno Tubarão); Artur, Ytalo (Jan Hurtado) e Helinho (Alerrandro). Técnico: Maurício Barbieri



GOIÁS - Tadeu; Sidimar, Caetano e Reynaldo; Apodi (Matheusinho), Auremir, Matheus Sales, Diego (Maguinho), Elvis (Fellipe Bastos) e Dadá Belmonte (Danilo Barcelos); Nicolas. Técnico: Jair Ventura.



GOL - Matheus Sales, aos 42 minutos do primeiro tempo.



ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).



CARTÕES AMARELOS - Jan Hurtado (Red Bull Bragantino); Reynaldo, Matheusinho e Dadá Belmonte (Goiás).



PÚBLICO - 1.668 pagantes.



RENDA - R$ 22.005,00.



LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).