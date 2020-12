Após 22 anos, Clássico-Rei volta a dezembro e revive duelos históricos; veja retrospecto

O mês de dezembro costuma ser especial para a maioria das famílias mundiais. A velha correria para as compras, Natal e Réveillon. Historicamente, para o futebol, um período de finalização de torneios, balanços e reforços.

Ouça o CearáCast

Powered by RedCircle

Mas 2020 não é mesmo um ano qualquer. Com todas as mudanças provocadas pela pandemia do novo coronavírus, eis que, às vésperas do Natal, um Clássico-Rei bate à porta. Neste domingo (20), às 20h30, na Arena Castelão, a 5 dias para o Natal, Ceará e Fortaleza fazem o derradeiro embate da temporada 2020. A sétima partida de um ano cheio de momentos marcantes para ambas as equipes (três vitórias tricolores, duas alvinegras e um empate).

Ouça o FortalezaCast

Powered by RedCircle

O jogo vale três pontos importantes na Série A, mas, com base na história, pode valer muito mais. Um presente de Natal para os torcedores em caso de vitória de uma das equipes, que vivem seus melhores momentos nacionalmente, com ambas na primeira divisão.

O clássico a esta altura do ano é algo raro. A última vez que Fortaleza e Ceará se enfrentaram no mês de dezembro foi há 22 anos em um confronto antecipado (para 1998) do Campeonato Cearense de 1999. Os motivos eram inglórios. Vovô e Leão buscavam calendário para um ano de fracassos no cenário nacional. O jogo terminou 0 a 0 com baixo nível técnico.

Legenda: Em 1991, cerca de 58 mil pessoas acompanharam o clássico no Castelão Foto: Airton Bezerra

Naquele ano, o Alvinegro, apesar de ter passado na primeira fase da Série B de 1998, foi vencido facilmente pelo Criciúma e eliminado de forma precoce. Já o Fortaleza, no inferno da Terceirona, foi penúltimo em grupo com Viana (MA), Picos (PI) e Cori-Sabbá (PI). Presentes “da onça” para os torcedores.

Mas o fracasso de 1998, último ano em que houve Clássico-Rei próximo ao Natal, não condiz com a história. Dos 589 jogos disputados da maior rivalidade cearense em todos os tempos, apenas 20 aconteceram em dezembro, a maioria deles válidos por decisões de Campeonato Cearense. Ou seja, jogos que marcaram toda uma temporada e que terminaram com sorriso ou choro para metade do Estado às vésperas das festas de fim de ano.

Conquistas históricas

Legenda: Tiquinho é um dos ídolos do Vovô pelo gol marcado em 1978, decretando título estadual alvinegro Foto: arquivo / Ceará

Dois dos principais jogos da história de Ceará e Fortaleza aconteceram justamente no fim do ano. Em 1978, após uma sequência de quatro Clássicos-Rei disputados em dezembro, três valendo pelo triangular final do Campeonato Cearense, o Vovô chegou a um marcante tetracampeonato estadual ao empatar a partida final no último minuto de jogo. Atacante, Tiquinho foi eternizado pelo gol marcado. O jogo aconteceu dia 20 de dezembro, na mesma data da partida deste domingo, válido pela Série A 2020. O tetra de 1978 completará 42 anos.

Também nas últimas semanas do ano, em 1991, o Fortaleza comemorou um dos seus títulos mais marcantes. Após quatro anos sem sentir o gosto de ser campeão cearense, o Tricolor de Aço, mesmo atravessando grave crise financeira, com o presidente da época, Péricles Mulatinho encarando cobranças excessivas da torcida, conseguiu ser campeão.

Legenda: O Fortaleza ergueu a taça de campeão cearense na temporada de 1991 após empate com o Ceará por 1 a 1 Foto: Airton Bezerra / SVM

O time contou com a experiência de Mirandinha, que voltava à terrinha após jornadas pela Seleção Brasileira, futebol inglês, Corinthians e Palmeiras. No jogo final, quando também o Leão precisava do empate, o atacante acertou um belo chute de fora área, também eternizado entre os tricolores.

Mais causos

Dentre outras finais de Estadual disputadas em dezembro, uma em particular também chama atenção. Em 1939, a decisão do Cearense entre Ceará e Fortaleza terminou de forma inusitada: Zé Bagre, goleiro tricolor, se irritou com a marcação de um pênalti e agrediu o árbitro da partida. Irritada, a delegação tricolor se retirou do Campo do Prado (atualmente onde fica o IFCE, no Benfica) e os jogadores alvinegros cobraram o pênalti simbolicamente, sendo declarados campeões.

O primeiro Clássico-Rei da história também ocorreu em dezembro. Em 17/12/1918, a bola rolou no Campo do Prado para o início da rivalidade histórica e centenária. Passado e presente se confundem a todo instante, renovando uma tradição que, em 2020, também terá mais um dos raros capítulos natalinos.

Todos os Clássicos-Rei disputados em dezembro

13/12/1998 - Ceará 0 X 0 Fortaleza - Cearense 05/12/1995 - Ceará 0 X 3 Fortaleza - Cearense 06/12/1992 - Ceará 1 X 1 Fortaleza - Cearense 15/12/1991 - Ceará 1 X 1 Fortaleza - Cearense 11/12/1991 - Ceará 0 X 0 Fortaleza - Cearense 08/12/1991 - Ceará 2 X 1 Fortaleza - Cearense 22/12/1985 - Ceará 0 X 0 Fortaleza - Cearense 11/12/1983 - Ceará 1 X 0 Fortaleza - Cearense 20/12/1978 - Ceará 1 X 0 Fortaleza - Cearense 17/12/1978 - Ceará 1 X 1 Fortaleza - Cearense 05/12/1978 - Ceará 0 X 0 Fortaleza - Cearense 03/12/1978 - Ceará 0 X 0 Fortaleza - Cearense 08/12/1976 - Ceará 1 X 2 Fortaleza - Torneio Humberto Bezerra 05/12/1971 - Ceará 1 X 1 Fortaleza - Copa César Cals 05/12/1965 - Ceará 2 X 2 Fortaleza - Amistoso 14/12/1961 - Ceará 4 X 0 Fortaleza - Amistoso 07/12/1958 - Ceará 1 X 1 Fortaleza - Cearense 21/12/1939 - Ceará 2 X 2 Fortaleza - Cearense 18/12/1927 - Ceará 0 X 4 Fortaleza - Cearense 22/12/1920 - Ceará 1 X 1 Fortaleza - Amistoso

Curiosidades dos duelos em dezembro

20 jogos

4 vitórias do Ceará

3 vitórias do Fortaleza

13 empates

Primeiro confronto em dezembro após22 anos

Título do Fortaleza em 1991 (gol do Mirandinha. 58 mil pessoas)

Tetracampeonato do Ceará em 1978 (gol de Tiquinho). Data é comemorada no mesmo dia do próximo Clássico: 42 anos depois.