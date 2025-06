Após 13 dias de férias, elenco do Ceará se reapresenta no CT nesta segunda-feira (23)

A delegação do Ceará retoma às atividades nesta segunda-feira (23) no CT de Porangabuçu. Após 13 dias de férias, o Vovô terá 17 dias de preparação até o próximo compromisso da temporada: jogo único das quartas de final da Copa do Nordeste contra o Sport, em 9 de julho, na Ilha do Retiro, às 21h30.

No intervalo, os jogadores terão treinos preparatórios, em um trabalho conjunto entre o Centro de Saúde e Performance (CESP) e a comissão técnica. Vale ressaltar que o elenco ganhou uma cartilha especial com cuidados para a manutenção do preparo físico à distância. A estratégia então muda para o retorno dos treinamentos, agora de mais cargas controladas e individualizadas.

"Esse período será decisivo para preparar o elenco para a maratona de jogos que teremos no 2º semestre de 2025, quando o Ceará enfrentará um calendário congestionado de competições. Com o suporte do CESP vamos aproveitar esse momento para realizar as intervenções pontuais, corrigir desequilíbrios e fortalecer o grupo visando manter desempenho e reduzir riscos de lesão na sequência". André Martins Head do CESP

Até o final do ano, o Ceará ainda disputa, no mínimo, 28 partidas. Logo, se faz necessário essa preparação, mas diferente do que foi na pré-temporada.

"Enquanto a pré-temporada foi voltada para a construção da base física, integração dos atletas e implementação do modelo de jogo, a intertemporada terá um caráter estratégico de recuperação e ajustes. Ao contrário da pré-temporada, onde são feitas as avaliações completas, agora o foco está em pequenos ajustes e na preparação para a retomada das competições, com o elenco já em ritmo competitivo", explicou.

O regresso ao CT também será importante para avaliação das saídas do elenco. Em paralelo, o departamento de futebol trabalha em busca de reforços.