Após 12 rodadas, Fortaleza é um dos times com menos derrotas na Série A

O início do Brasileirão do Fortaleza em 2023 está sendo bastante diferente do que o clube passou no ano passado. Após 12 rodadas disputadas, o Leão está no G8 da competição, com 20 pontos. Com apenas duas derrotas, o Tricolor é um dos times que menos perdeu até aqui.

Ao lado do líder Botafogo, Palmeiras (4º) e Bragantino (7º), o time de Vojvoda se destaca nesse quesito. Jogando em casa, o Fortaleza ainda não foi derrotado na Série A. As duas derrotas aconteceram como visitante, contra o América-MG e contra o Botafogo.

O Leão também tem a 2ª melhor defesa do Brasileirão, com apenas 9 gols sofridos.

Retrospecto

Após as mesmas 12 rodadas no ano passado, o Tricolor já havia sido derrotado sete vezes e era o lanterna da competição. Na melhor campanha do time na era dos pontos corridos, em 2021, o Fortaleza tinha as mesmas 2 derrotas nesse período, mas também tinhas mais vitórias.

Confira o rendimento do Fortaleza em 12 rodadas desde 2019.

2019

14 pontos, 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas

2020

16 pontos, 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas

2021

24 pontos, 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas

2022

7 pontos, 1 vitória, 4 empates e 7 derrotas

O próximo compromisso do Leão no Campeonato Brasileiro agora é contra o Flamengo, no sábado (1º), no Maracanã, às 18h30 (horário de Brasília).