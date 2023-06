Apesar de momento ruim no ataque, Fortaleza é o 3º em finalizações certas no Brasileirão

Apesar de não balançar as redes nos últimos dois jogos do Brasileirão, o Fortaleza é o terceiro time que mais finaliza certo na disputa. Em dez rodadas, foram 12 tentos marcados, sendo dez feitos no 2º tempo dos jogos. O Tricolor também é o quarto em gols a partir de jogadas de contra-ataque.

A equipe comandada por Vojvoda tem o 11º melhor ataque entre os 20 clubes. O Tricolor do Pici acumula 60 finalizações corretas (média de 6 por partida). Em contraponto, tem 89 erradas (média de 8.90 por jogo). O Leão é superado apenas por Palmeiras e Cruzeiro, com 65 e 62 acertos, respectivamente. As equipes também erraram mais, com 99 e 104. Os números são do Footstats.

JEJUM DE GOLS

Moisés (3), Pikachu, Silvio Romero, Thiago Galhardo (2 cada), Hércules, Caio Alexandre e Pochettino (1 cada) marcaram pelo Tricolor nas dez primeiras rodadas. Dessas, a equipe não balançou as redes adversárias em quatro partidas.

Romero e Galhardo marcaram os últimos gols do time no torneio, na partida contra o Vasco, na 8ª rodada, em 27 de maio.

Entre os 12 gols feitos, 10 ocorreram no 2º tempo. Em apenas duas oportunidades o Tricolor marcou após o adversário abrir o placar (contra Internacional e América-MG). No entanto, nunca conseguiu reverter o resultado.

CONTRA-ATAQUE POSITIVO

Porém, o Fortaleza é o quarto em gols a partir de contra-ataques. Das 28 finalizações do time dessa forma, três foram convertidas em gols. Athletico-PR, Atlético-MG e Cruzeiro estão no Top 3. Os números são do Espião Estatístico, do ge.

O Fortaleza volta a campo somente no dia 21 de junho, quando enfrenta o Cruzeiro em jogo da 11ª rodada do torneio nacional. O duelo será às 19h (de Brasília), no Mineirão.