Apesar de empate na estreia, Anderson Batatais diz que atuação do Ferroviário agradou

Em sua estreia no Campeonato Cearense de 2022, o Ferroviário empatou em 1 a 1 com o Iguatu, no último sábado (8), no estádio Morenão. O Tubarão da Barra saiu na frente, mas nos acréscimos, sofreu o empate.

Apesar do resultado, o técnico Anderson Batatais avaliou a atuação como positiva e disse ter saído satisfeito com seus comandados.

“Isso é futebol. Já aconteceu ao meu favor também, faz parte, não pode deixar de acontecer, mas são erros de princípio de temporada. Nossa equipe jogou muito bem, com o Iguatu jogou. Mas faltou um pouquinho de tranquilidade no último terço do jogo, mas estou saindo satisfeito daqui, porque eu esperava bem menos da parte física. Nossa equipe se mostrou bem e me mostrou margem de crescimento".

Confiança

O treinador acredita que o time coral irá brigar pelo título da 1ª Fase, que dá vaga na Copa do Brasil de 2023 e a ida direto para as semifinais do certame cearense.

"O duro é quando se tem um resutado desse e não tem de onde tirar, mas tamos crescer muito ainda. Gostei do volume de jogo, os atletas que vieram somaram bastante. Para início foi satisfatório pra gente. Por 30 segundos, não podemos mudar a nossa mentalidade de jogo. Vamos crescer muito ainda, fazer boa competição e brigar para sermos campeões do 1º turno", analisou.

O próximo compromisso do Ferroviário será na próxima terça-feira (11), às 15 horas, contra o Caucaia, no estádio Domingão, em Horizonte (CE).