Apesar de derrota, Léo Condé vê evolução do Ceará: 'Partida consistente'

Léo Condé, técnico do Ceará, avaliou o duelo contra o Botafogo, em confronto válido pela 10ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro foi derrotado pela equipe carioca por 3 a 2 nesta quarta-feira (4), no Estádio Nilton Santos. Para ele, a equipe conseguiu voltar bem para o segundo tempo mas lamentou os erros.

"Qualquer equipe que venha enfrentar o Botafogo aqui tem dificuldade. O Ceará não foi diferente. No primeiro tempo a gente teve uma postura que marcamos muito atrás, poderíamos ter pressionado um pouco mais. Mesmo em alguns momentos tivemos possiblidades de ter boas transições. Erramos um pouco. Fizemos esses ajustes no intervalo", avaliou o treinador.

"Voltamos, na minha concepção, muito bem. Empatamos e, no melhor momento nosso, teve o lance do pênalti que de uma certa forma meche com o emocional da equipe. Mas, mesmo assim, buscamos o 3 a 2. No final fizemos uma blitz, poderíamos ter empatado. A gente sai triste com o resultado, mas a equipe, diante das dificuldades, o gramado também, a equipe conseguiu se adaptar ao longo do jogo e fez uma partida consistente", completou.

Com o resultado, o Ceará está em décimo na tabela com 15 pontos somados. O Alvinegro volta a campo no dia a 7 de junho (sábado), pela fase de grupos da Copa do Nordeste. O confronto será contra o Sampaio Corrêa, a partir das 17h30 (de Brasília).

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: